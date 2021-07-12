1000
Ставки на ITF. Мужчины. Крамзах. Австрия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Крамзах. АвстрияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июля
Весь матч
2,23
1,56
—
—
—
12-е июля
Весь матч
2,90
1,34
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,14
4,80
—
—
—
12-е июля
Весь матч
2,13
1,61
—
—
—
12-е июля
Весь матч
2,90
1,34
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,18
4,10
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,23
3,60
—
—
—
Весь матч
9,00
1,02
—
—
—
12-е июля
Весь матч
3,60
1,23
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,23
3,60
—
—
—