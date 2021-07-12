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ITF. Мужчины
Крамзах. Австрия13
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Крамзах. Австрия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Крамзах. АвстрияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
2174
12-е июля
Horak, OndrejПаскар С.
Весь матч
2,23
1,56
+2
11:00
2094
12-е июля
Батальин Л.Ибрахим Х.
Весь матч
2,90
1,34
+2
11:00
2163
12-е июля
Оберлайтнер Н.Jermar, Jan
Весь матч
1,14
4,80
+2
12:30
1912
12-е июля
de Jager, JesseВиттар Ф.
Весь матч
2,13
1,61
+2
12:30
2348
12-е июля
Paulovcak, SamuelPaty, Daniel
Весь матч
2,90
1,34
+2
12:30
2498
12-е июля
Айкхорн Я.Ratt, Julius
Весь матч
1,18
4,10
+2
12:30
2487
12-е июля
Хегер Т.Postolka, Roman
Весь матч
1,23
3,60
+2
14:00
2574
12-е июля
Gheorghita, Tudor StefanОрадини, Джованни
Весь матч
9,00
1,02
+2
14:00
1072
12-е июля
Вальднер Н.Бахмайер Ф.
Весь матч
3,60
1,23
+2
14:00
1448
12-е июля
Палович Л.Rohrer, Niklas
Весь матч
1,23
3,60
+2
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