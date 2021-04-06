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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Кордова. АргентинаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
19:30
5267
6-е апреля
Aranguren F / Berne MEgea F E / Kestelboim M
Весь матч
7,60
1,04
19:30
5270
6-е апреля
Bruna E / Bruna Nde La Fuente S / Torres J B
Весь матч
2,95
1,33
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