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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Каштелу-Бранку. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
2223
22-е сентября
Bovy, ArnaudМорено Де Альборан Н.
Весь матч
1,54
2,27
12:00
2424
22-е сентября
Вивес Маркос П.Пенистон Р.
Весь матч
3,40
1,25
13:30
2594
22-е сентября
Катарина Л.Фурнесс Э.
Весь матч
1,66
2,05
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