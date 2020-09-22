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Ф2
-
12:00
2223
22-е сентября
Bovy, Arnaud
Морено Де Альборан Н.
Весь матч
1,54
2,27
—
—
—
12:00
2424
22-е сентября
Вивес Маркос П.
Пенистон Р.
Весь матч
3,40
1,25
—
—
—
13:30
2594
22-е сентября
Катарина Л.
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