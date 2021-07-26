1000
Ставки на ITF. Мужчины. Калабасас. США
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Калабасас. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
26-е июля
Весь матч
7,20
1,05
—
—
—
26-е июля
Весь матч
1,06
6,60
—
—
—
26-е июля
Весь матч
6,00
1,08
—
—
—
26-е июля
Весь матч
6,40
1,07
—
—
—
26-е июля
Весь матч
1,68
2,02
—
—
—
26-е июля
Весь матч
5,00
1,12
—
—
—
26-е июля
Весь матч
3,10
1,30
—
—
—
26-е июля
Весь матч
2,36
1,50
—
—
—
26-е июля
Весь матч
3,30
1,27
—
—
—
26-е июля
Весь матч
1,31
3,05
—
—
—