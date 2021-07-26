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Телави. Грузия7
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Калабасас. США

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Калабасас. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
18:00
4753
26-е июля
Asaba, AbrahamГриффит У.
Весь матч
7,20
1,05
+2
18:00
4750
26-е июля
Bertran, PeterThursfield, Harry
Весь матч
1,06
6,60
+2
18:00
4365
26-е июля
Childers, Julian AllenПек Дж.
Весь матч
6,00
1,08
+2
18:00
5064
26-е июля
Horve, LucasСмит Э.
Весь матч
6,40
1,07
+2
18:00
4755
26-е июля
Kenyatte, KweisiKissell, Chad
Весь матч
1,68
2,02
+2
18:00
5144
26-е июля
Lakoseljac, ChristianКингсли К.
Весь матч
5,00
1,12
+2
18:00
5127
26-е июля
Nettles, JibrilПанну К.
Весь матч
3,10
1,30
+2
18:00
4751
26-е июля
Бернард А.Булаи Ж.
Весь матч
2,36
1,50
+2
18:00
4360
26-е июля
Браун А.Kuzuhara, Bruno
Весь матч
3,30
1,27
+2
18:00
5143
26-е июля
Перес А.Байбел Н.
Весь матч
1,31
3,05
+2
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