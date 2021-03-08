1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Индор. ИндияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Senthilkumar, Muthu AadhitiyaНенвани А.
63
42
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,04
8,50
1,10
-1.50/1.50
5,90
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
4,90
1,14
2,70
1.50/-1.50
1,42
8,25
-1.50/1.50
1,04
—
Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
11,50
1,01
7,75
1.50/-1.50
1,05
12,50
-1.50
-
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
4,70
1,15
2,80
1.50/-1.50
1,40
8,00
-1.50/1.50
1,05
—