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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Индор. ИндияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:30
130
2-й сет
Senthilkumar, Muthu AadhitiyaНенвани А.
63
42
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,04
8,50
1,10
-1.50/1.50
5,90
11:20
215
1-й сет
Kamath, MadhwinO'hoisin, Osgar
22
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
4,90
1,14
2,70
1.50/-1.50
1,42
8,25
-1.50/1.50
1,04
11:30
281
Матч не начался
Chilakalapudi, Tarun AnirudhБасков, Дмитрий
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
11,50
1,01
7,75
1.50/-1.50
1,05
12,50
-1.50
-
11:30
282
1-й сет
Singh, Digvijay PratapВишвакарна С.
01
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
4,70
1,15
2,80
1.50/-1.50
1,40
8,00
-1.50/1.50
1,05
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