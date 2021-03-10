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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Иданья-а-Нова. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
2988
10-е марта
Учида КаичиТамм К.
Весь матч
1,31
3,10
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