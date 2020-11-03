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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Фейетвилл. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
22:00
3402
3-е ноября
Бернард А.Кипсон П.
Весь матч
4,30
1,16
22:00
3494
3-е ноября
Поунвиз Н.Холт Б.
Весь матч
4,80
1,13
23:30
3499
3-е ноября
Риффис С.Кирос Р.
Весь матч
2,11
1,62
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