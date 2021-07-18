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Тельфс. Австрия4
Урьяж. Франция1
Эш-сюр-Альзетт. Люксембург14
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Эш-сюр-Альзетт. Люксембург

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Эш-сюр-Альзетт. ЛюксембургОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
3127
18-е июля
Collignon, RaphaelСудзум, Марсель Марлон
Весь матч
1,06
6,80
+2
11:00
3087
18-е июля
Colson, TiboРосс Дж.
Весь матч
2,33
1,51
+2
11:00
3085
18-е июля
Kotzen, AlexanderErnaelsteen, Victor
Весь матч
1,27
3,35
+2
11:00
3212
18-е июля
Schroeder, LaurentPaliska, Bradley
Весь матч
6,40
1,07
+2
12:45
3195
18-е июля
Bhullar, Rana Roop SinghОтцбах А.
Весь матч
2,70
1,39
+2
12:45
3201
18-е июля
Melzer, LennartPetrovic, Andreja
Весь матч
8,80
1,02
+2
12:45
3187
18-е июля
Ванкан М.Толль К.
Весь матч
1,10
5,60
+2
12:45
3214
18-е июля
Хегер Т.Poswiat, Moritz
Весь матч
1,09
5,80
+2
14:30
3310
18-е июля
van Sambeek, FonsAlimli, Mikail
Весь матч
1,16
4,40
+2
14:30
3244
18-е июля
Бровилль М.Hornung, Marcel
Весь матч
1,05
7,00
+2
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