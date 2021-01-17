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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Брессюир. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:30
281
2-й сет
Lapalu, Valentin Freire Da Silva, Adan
63
31
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,01
11,50
1,03
-1.50/1.50
9,50
11:30
182
2-й сет
Буро А.Табур К.
46
10
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
7,00
1,07
3,45
1.50/-1.50
1,27
11:30
195
2-й сет
Дешамп А.Таннер Ж.Л.
36
00
3040
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
8,50
1,04
4,70
1.50/-1.50
1,15
11:30
291
1-й сет
Робер К.Ayeni, Alafia
66
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,25
3,70
1,70
-1.50/1.50
2,05
1,09
1.50/-1.50
6,25
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