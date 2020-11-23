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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Беникарло. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:30
5129
23-е ноября
Вайс А.Loncar, Stefan
Весь матч
1,00
11,00
14:30
5127
23-е ноября
Вивес Маркос П.Mazza, Manuel
Весь матч
1,00
11,00
14:30
5126
23-е ноября
Канас Гарсия Х. П.Барросо Кампос А.
Весь матч
1,99
1,70
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