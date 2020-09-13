1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Баньер-де-Бигор. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13-е сентября
Весь матч
1,30
3,15
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
4,80
1,14
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,04
8,00
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
4,40
1,16
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
9,00
1,02
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,16
4,40
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,14
4,80
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,06
7,00
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
5,80
1,09
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
2,08
1,64
—
—
—
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