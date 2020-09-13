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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Баньер-де-Бигор. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:10
5455
13-е сентября
Quayle, DavidLagarde, Espen
Весь матч
1,30
3,15
12:10
4217
13-е сентября
Мей, МесаРайсма К.
Весь матч
4,80
1,14
12:10
3742
13-е сентября
Табур К.Ceccon, Rudy
Весь матч
1,04
8,00
13:00
2038
13-е сентября
Aroca, PaulBreut, Lilian
Весь матч
4,40
1,16
13:40
4239
13-е сентября
Paliska, BradleyЛоффхаген Дж.
Весь матч
9,00
1,02
13:40
5460
13-е сентября
Эйсерик Ж.Пьер У.
Весь матч
1,16
4,40
15:00
3877
13-е сентября
Bron HDa Lio, Tristan
Весь матч
1,14
4,80
15:10
4466
13-е сентября
Barrientos, NicolasGhibaudo, Antoine
Весь матч
1,06
7,00
15:10
4394
13-е сентября
Magnaudet, LucasДассен Л.
Весь матч
5,80
1,09
15:10
5456
13-е сентября
Беж М.Бриан Ю.
Весь матч
2,08
1,64
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