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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Бакио. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
3480
17-е мая
Араужу, ПедруНийбойер Р.
Весь матч
1,30
3,10
11:00
3484
17-е мая
Брувер Г.Дассен Л.
Весь матч
1,28
3,25
11:00
3488
17-е мая
Гутьеррес О.Х.Oliver Moratalla, Vicente
Весь матч
1,09
5,80
11:00
3489
17-е мая
Локоли Л.Fernandez Flores, Diego
Весь матч
1,19
4,00
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