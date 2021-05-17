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Фора
Ф1
Фора
Ф2
-
11:00
3480
17-е мая
Араужу, Педру
Нийбойер Р.
Весь матч
1,30
3,10
—
—
—
11:00
3484
17-е мая
Брувер Г.
Дассен Л.
Весь матч
1,28
3,25
—
—
—
11:00
3488
17-е мая
Гутьеррес О.Х.
Oliver Moratalla, Vicente
Весь матч
1,09
5,80
—
—
—
11:00
3489
17-е мая
Локоли Л.
Fernandez Flores, Diego
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