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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Бад-Зальцдетфурт. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17:00
1760
19-е октября
Наполитано С.Козлов С.
Весь матч
1,64
2,09
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