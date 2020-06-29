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ТЕННИС. Италия. National Tennis Tour. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
16:15
4661
29-е июня
Ди Сарра Ф.Viviani, Maria Vittoria
Весь матч
1,05
7,60
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