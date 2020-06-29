LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
42
Видео
10
Скоро
Популярное
150
Российская Премьер-Лига
30
Англия. АПЛ
30
Испания. Примера
26
Италия. Серия A
24
Германия. Кубок. Финал. Берлин
1
Португалия. Премьер-Лига
17
FIFA 20. Лига Про
18
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-3
2
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
1
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Формула 1
Шоу-бизнес
1000
Моя линия
ТЕННИС. Италия. National Tennis Tour. Мужчины
Основная линия
Победитель
1
2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
-
10:00
213
2-й сет
Ортензи Ж.М.
Рикка Дж.
6
4
1
1
15
40
1
0
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,60
2,25
1,80
-1.50/1.50
1,95
2,00
-2.50/2.50
1,75
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
10
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru