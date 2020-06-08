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ТЕННИС. Франция. European Pro Tennis Series. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:50
238
2-й сет. Розыгрыш очка
Эскоффье А.Эйсерик Ж.
63
12
3040
10
Весь матч
1,28
3,35
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