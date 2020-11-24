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ТЕННИС. Челленджер. ФлоридабланкаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17:00
3864
24-е ноября
Гильермо Дуран / Роберто КуирозМатос Р / Магальяэш Хуэб Де Менезеш Ж Л
Весь матч
2,00
1,72
1,43
1.50/-1.50
2,50
3,05
-1.50/1.50
1,30
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