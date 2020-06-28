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ТЕННИС. Австралия. UTR Pro Tennis Series. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
02:40
162
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Нкомба Б.Б.Рейд М.
36
12
00
01
Весь матч
6,60
1,11
1,67
5.50/-5.50
2,08
2,38
4.50/-4.50
1,52
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