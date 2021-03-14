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ТЕННИС. ATP. Пары. МексикаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
06:29
278
1-й сет. Розыгрыш очка
Лопес Вильясенор Х./Патино Л.Кёпфер Д./Ситак А.
35
1515
00
Весь матч
8,50
1,04
1,95
4.50/-4.50
1,76
3,84
1.50/-1.50
1,22
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