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ТЕННИС. ATP. Пары. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17:31
221
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Марреро Д./Робредо Т.Даниэль М./Освальд Ф.
36
35
015
01
Весь матч
25
-
1,71
5.50/-5.50
2,02
12,00
1.50
-
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