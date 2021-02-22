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Фора
Ф2
-
15:09
232
1-й сет. Розыгрыш очка
Эрлих Й./Василевский А.
Шаран Д./Зеленай И.
2
1
0
40
0
0
Весь матч
1,85
1,85
1,98
-0.50/0.50
1,74
3,05
-1.50/1.50
1,34
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