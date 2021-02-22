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ТЕННИС. ATP. Пары. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15:09
232
1-й сет. Розыгрыш очка
Эрлих Й./Василевский А.Шаран Д./Зеленай И.
21
040
00
Весь матч
1,85
1,85
1,98
-0.50/0.50
1,74
3,05
-1.50/1.50
1,34
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