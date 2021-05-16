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ТЕННИС. ATP. Женева. ШвейцарияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
1044
16-е мая
Arevalo M / Middelkoop MПирс Дж./Винус М.
Весь матч
1,99
1,79
1,37
1.50/-1.50
2,95
3,30
-1.50/1.50
1,30
12:00
3542
16-е мая
Huesler M-a / Stricker D SМонро Н./Пэр Б.
Весь матч
1,99
1,79
1,39
1.50/-1.50
2,85
3,20
-1.50/1.50
1,32
12:00
1138
16-е мая
Lammons N / Withrow JБехар А./Эскобар Г.
Весь матч
2,60
1,48
1,57
1.50/-1.50
2,32
4,40
-1.50/1.50
1,18
12:00
3515
16-е мая
Куэвас П./Пелья Г.Bopanna R / Skugor F
Весь матч
2,14
1,69
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,45
-1.50/1.50
1,28
12:00
1430
16-е мая
Марак О./Павич М.Brkic T / Cacic N
Весь матч
1,47
2,65
2,29
-1.50/1.50
1,58
1,18
1.50/-1.50
4,50
12:00
1257
16-е мая
Пёрселл М./Сэвилл Л.Болелли С./Гонсалес М.
Весь матч
2,09
1,72
1,40
1.50/-1.50
2,80
3,50
-1.50/1.50
1,28
12:00
1059
16-е мая
Рейвн Клаасен / Маклахлан БЛюк Бамбридж / Доминик Инглот
Весь матч
1,89
1,89
3,10
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
3,10
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