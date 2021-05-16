1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Женева. ШвейцарияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
Весь матч
1,99
1,79
1,37
1.50/-1.50
2,95
3,30
-1.50/1.50
1,30
—
Весь матч
1,99
1,79
1,39
1.50/-1.50
2,85
3,20
-1.50/1.50
1,32
—
Весь матч
2,60
1,48
1,57
1.50/-1.50
2,32
4,40
-1.50/1.50
1,18
—
Весь матч
2,14
1,69
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,45
-1.50/1.50
1,28
—
Весь матч
1,47
2,65
2,29
-1.50/1.50
1,58
1,18
1.50/-1.50
4,50
—
Весь матч
2,09
1,72
1,40
1.50/-1.50
2,80
3,50
-1.50/1.50
1,28
—
Весь матч
1,89
1,89
3,10
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
3,10
—