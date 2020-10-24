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ТЕННИС. ATP. Вена. АвстрияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18:00
3439
24-е октября
Эдмунд К.Джанг Дж.
Весь матч
1,83
1,94
2,95
-1.50/1.50
1,37
1,33
1.50/-1.50
3,10
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