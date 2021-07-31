1000
Ставки на ATP. Вашингтон. США
ТЕННИС. ATP. Вашингтон. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
31-е июля
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,93
1,81
1.5/-1.5
1,13
5,40
—
31-е июля
Весь матч
2,20
1,65
1.5/-1.5
1,46
2,60
-1.5/1.5
3,55
1,27
—
31-е июля
Весь матч
3,05
1,36
1.5/-1.5
1,76
1,99
-1.5/1.5
5,00
1,15
—
31-е июля
Весь матч
8,00
1,07
1.5/-1.5
3,25
1,31
-1.5/1.5
12,00
1,02
—
31-е июля
Весь матч
1,37
3,05
-1.5/1.5
2,00
1,75
1.5/-1.5
1,15
5,00
—
31-е июля
Весь матч
2,65
1,47
1.5/-1.5
1,61
2,24
-1.5/1.5
4,30
1,19
—
31-е июля
Весь матч
2,25
1,62
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,65
1,26
—
31-е июля
Весь матч
1,75
2,05
-1.5/1.5
2,75
1,41
1.5/-1.5
1,30
3,30
—
31-е июля
Весь матч
2,02
1,77
1.5/-1.5
1,40
2,80
-1.5/1.5
3,25
1,31
—
31-е июля
Весь матч
1,81
1,97
-1.5/1.5
2,85
1,39
1.5/-1.5
1,33
3,15
—