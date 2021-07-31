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Вашингтон. США12
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Ставки на ATP. Вашингтон. США

ТЕННИС. ATP. Вашингтон. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
19:00
3810
31-е июля
Гуннесваран П.Сэвилл Л.
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,93
1,81
1.5/-1.5
1,13
5,40
+80
19:00
3115
31-е июля
Донской Е.Пёрселл М.
Весь матч
2,20
1,65
1.5/-1.5
1,46
2,60
-1.5/1.5
3,55
1,27
+80
19:00
2342
31-е июля
Соеда Г.Джанг Дж.
Весь матч
3,05
1,36
1.5/-1.5
1,76
1,99
-1.5/1.5
5,00
1,15
+80
19:00
3050
31-е июля
Фенти Э.Крюгер М.
Весь матч
8,00
1,07
1.5/-1.5
3,25
1,31
-1.5/1.5
12,00
1,02
+28
20:20
4923
31-е июля
Броуди Л.Торпегаард М.
Весь матч
1,37
3,05
-1.5/1.5
2,00
1,75
1.5/-1.5
1,15
5,00
+80
20:20
4924
31-е июля
Ито ТацумаОфнер С.
Весь матч
2,65
1,47
1.5/-1.5
1,61
2,24
-1.5/1.5
4,30
1,19
+28
20:20
4655
31-е июля
Утияма Я.Юбэнкс К.
Весь матч
2,25
1,62
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,65
1,26
+80
20:20
4921
31-е июля
Эбден М.Гомес Эм.
Весь матч
1,75
2,05
-1.5/1.5
2,75
1,41
1.5/-1.5
1,30
3,30
+80
21:40
4926
31-е июля
Карлович И.Марченко И.
Весь матч
2,02
1,77
1.5/-1.5
1,40
2,80
-1.5/1.5
3,25
1,31
+80
21:40
4922
31-е июля
Кресси М.Ммо М.
Весь матч
1,81
1,97
-1.5/1.5
2,85
1,39
1.5/-1.5
1,33
3,15
+80
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