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ТЕННИС. ATP. Сардиния. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:30
4804
10-е октября
Морони Дж.М.Коппеянс К.
Весь матч
1,76
2,04
2,80
-1.50/1.50
1,41
1,31
1.50/-1.50
3,30
14:00
4819
10-е октября
Гиганте М.Ковалик Й.
Весь матч
3,00
1,38
1,74
1.50/-1.50
2,01
5,00
-1.50/1.50
1,15
14:00
4814
10-е октября
Сейбот Т.Пеллегрино А.
Весь матч
1,37
3,05
1,99
-1.50/1.50
1,76
1,15
1.50/-1.50
5,00
14:00
4805
10-е октября
Этчеверри Т.М.Петрович Дан.
Весь матч
1,63
2,24
2,55
-1.50/1.50
1,48
1,26
1.50/-1.50
3,65
15:20
4808
10-е октября
Бланкано Дж.Нагал С.
Весь матч
2,65
1,47
1,62
1.50/-1.50
2,21
4,50
-1.50/1.50
1,18
16:00
4820
10-е октября
Даниэль Т.Арнабольди А.
Весь матч
1,49
2,60
2,24
-1.50/1.50
1,61
1,20
1.50/-1.50
4,30
16:00
4796
10-е октября
Мартин Анд.Арагон Дж.С
Весь матч
1,10
6,60
1,40
-1.50/1.50
2,80
1,03
1.50/-1.50
9,80
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