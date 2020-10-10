1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Сардиния. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10-е октября
Весь матч
1,76
2,04
2,80
-1.50/1.50
1,41
1,31
1.50/-1.50
3,30
—
10-е октября
Весь матч
3,00
1,38
1,74
1.50/-1.50
2,01
5,00
-1.50/1.50
1,15
—
10-е октября
Весь матч
1,37
3,05
1,99
-1.50/1.50
1,76
1,15
1.50/-1.50
5,00
—
10-е октября
Весь матч
1,63
2,24
2,55
-1.50/1.50
1,48
1,26
1.50/-1.50
3,65
—
10-е октября
Весь матч
2,65
1,47
1,62
1.50/-1.50
2,21
4,50
-1.50/1.50
1,18
—
10-е октября
Весь матч
1,49
2,60
2,24
-1.50/1.50
1,61
1,20
1.50/-1.50
4,30
—
10-е октября
Весь матч
1,10
6,60
1,40
-1.50/1.50
2,80
1,03
1.50/-1.50
9,80
—