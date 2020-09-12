1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Рим. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12-е сентября
Весь матч
4,40
1,20
2,15
1.50/-1.50
1,66
7,40
-1.50/1.50
1,07
—
12-е сентября
Весь матч
3,35
1,32
1,85
1.50/-1.50
1,89
5,60
-1.50/1.50
1,12
—
12-е сентября
Весь матч
1,85
1,93
2,90
-1.50/1.50
1,37
1,35
1.50/-1.50
3,05
—
12-е сентября
Весь матч
1,67
2,16
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,28
1.50/-1.50
3,50
—
12-е сентября
Весь матч
2,27
1,62
1,51
1.50/-1.50
2,46
3,70
-1.50/1.50
1,25
—
12-е сентября
Весь матч
1,62
2,27
2,47
-1.50/1.50
1,50
1,25
1.50/-1.50
3,65
—
12-е сентября
Весь матч
3,15
1,35
1,80
1.50/-1.50
1,95
5,40
-1.50/1.50
1,13
—
12-е сентября
Весь матч
2,47
1,53
1,58
1.50/-1.50
2,28
4,10
-1.50/1.50
1,21
—
12-е сентября
Весь матч
3,45
1,30
1,89
1.50/-1.50
1,85
5,80
-1.50/1.50
1,11
—
12-е сентября
Весь матч
3,25
1,33
1,81
1.50/-1.50
1,93
5,60
-1.50/1.50
1,12
—
Показать ещёиз 13событий