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ТЕННИС. ATP. Рим. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:20
3552
12-е сентября
Cobolli, FlavioКёпфер Д.
Весь матч
4,40
1,20
2,15
1.50/-1.50
1,66
7,40
-1.50/1.50
1,07
12:20
2232
12-е сентября
Донской Е.Ковалик Й.
Весь матч
3,35
1,32
1,85
1.50/-1.50
1,89
5,60
-1.50/1.50
1,12
12:20
1133
12-е сентября
Лондеро Х.И.Давидович Фокина А.
Весь матч
1,85
1,93
2,90
-1.50/1.50
1,37
1,35
1.50/-1.50
3,05
12:20
3570
12-е сентября
Хорански Ф.Маркора Р.
Весь матч
1,67
2,16
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,28
1.50/-1.50
3,50
12:20
3998
12-е сентября
Цеппьери Дж.Норри К.
Весь матч
2,27
1,62
1,51
1.50/-1.50
2,46
3,70
-1.50/1.50
1,25
13:30
3423
12-е сентября
Деллиен Х.Джаннесси А.
Весь матч
1,62
2,27
2,47
-1.50/1.50
1,50
1,25
1.50/-1.50
3,65
13:40
4015
12-е сентября
Darderi, LucianoСоуса Ж.(Порт.)
Весь матч
3,15
1,35
1,80
1.50/-1.50
1,95
5,40
-1.50/1.50
1,13
13:40
3513
12-е сентября
Гиганте М.Ивашка И.
Весь матч
2,47
1,53
1,58
1.50/-1.50
2,28
4,10
-1.50/1.50
1,21
13:40
1196
12-е сентября
Хирон М.Имер М.
Весь матч
3,45
1,30
1,89
1.50/-1.50
1,85
5,80
-1.50/1.50
1,11
14:50
2204
12-е сентября
Даниэль Т.Монтейро Т.
Весь матч
3,25
1,33
1,81
1.50/-1.50
1,93
5,60
-1.50/1.50
1,12
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