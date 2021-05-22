1000
Ставки на ATP. Парма. Италия
ТЕННИС. ATP. Парма. ИталияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
22-е мая
Весь матч
3,50
1,29
1.5/-1.5
1,89
1,85
-1.5/1.5
5,80
1,12
—
22-е мая
Весь матч
1,27
3,65
-1.5/1.5
1,81
1,93
1.5/-1.5
1,11
6,00
—
22-е мая
Весь матч
1,19
4,60
-1.5/1.5
1,62
2,22
1.5/-1.5
1,07
7,40
—
22-е мая
Весь матч
2,00
1,78
1.5/-1.5
1,40
2,80
-1.5/1.5
3,20
1,32
—
22-е мая
Весь матч
1,37
3,00
-1.5/1.5
2,03
1,73
1.5/-1.5
1,15
4,90
—
22-е мая
Весь матч
3,00
1,37
1.5/-1.5
1,73
2,03
-1.5/1.5
4,90
1,15
—
22-е мая
Весь матч
4,60
1,19
1.5/-1.5
2,22
1,62
-1.5/1.5
7,40
1,07
—
22-е мая
Весь матч
2,80
1,43
1.5/-1.5
1,66
2,14
-1.5/1.5
4,60
1,18
—