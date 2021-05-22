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Женева. Швейцария2
Лион. Франция3
Парма. Италия8
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1000

Ставки на ATP. Парма. Италия

ТЕННИС. ATP. Парма. ИталияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:00
22-е мая
Бланч У.Бонци Б.
Весь матч
3,50
1,29
1.5/-1.5
1,89
1,85
-1.5/1.5
5,80
1,12
+30
13:00
22-е мая
Гомбош Н.Пёрселл М.
Весь матч
1,27
3,65
-1.5/1.5
1,81
1,93
1.5/-1.5
1,11
6,00
+30
13:00
22-е мая
Мартинес Портеро П.Пассаро Ф.
Весь матч
1,19
4,60
-1.5/1.5
1,62
2,22
1.5/-1.5
1,07
7,40
+30
14:20
22-е мая
Дакворт Дж.Бранкаччио Р.
Весь матч
2,00
1,78
1.5/-1.5
1,40
2,80
-1.5/1.5
3,20
1,32
+30
14:20
22-е мая
Имер М.Менья Ф.
Весь матч
1,37
3,00
-1.5/1.5
2,03
1,73
1.5/-1.5
1,15
4,90
+30
14:20
22-е мая
Котов П.Альтмайер Д.
Весь матч
3,00
1,37
1.5/-1.5
1,73
2,03
-1.5/1.5
4,90
1,15
+30
15:40
22-е мая
Габашвили Т.Кольшрайбер Ф.
Весь матч
4,60
1,19
1.5/-1.5
2,22
1,62
-1.5/1.5
7,40
1,07
+30
15:40
22-е мая
Карловский Е.Виола М.
Весь матч
2,80
1,43
1.5/-1.5
1,66
2,14
-1.5/1.5
4,60
1,18
+30
Прямые трансляции37
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