1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Нур-Султан. КазахстанОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
25-е октября
Весь матч
3,70
1,27
1,96
1.50/-1.50
1,79
6,40
-1.50/1.50
1,10
—
25-е октября
Весь матч
1,43
2,80
2,14
-1.50/1.50
1,66
1,17
1.50/-1.50
4,60
—
25-е октября
Весь матч
5,20
1,15
2,37
1.50/-1.50
1,54
8,40
-1.50/1.50
1,05
—
25-е октября
Весь матч
4,20
1,22
2,09
1.50/-1.50
1,69
7,00
-1.50/1.50
1,08
—
25-е октября
Весь матч
1,55
2,40
2,37
-1.50/1.50
1,54
1,23
1.50/-1.50
3,90
—
25-е октября
Весь матч
1,83
1,95
2,95
-1.50/1.50
1,37
1,33
1.50/-1.50
3,15
—
25-е октября
Весь матч
1,49
2,55
2,27
-1.50/1.50
1,59
1,20
1.50/-1.50
4,20
—
25-е октября
Весь матч
1,14
5,40
1,51
-1.50/1.50
2,46
1,05
1.50/-1.50
8,40
—
26-е октября
Весь матч
1,35
3,15
1,97
-1.50/1.50
1,78
1,14
1.50/-1.50
5,20
—
26-е октября
Весь матч
2,55
1,49
1,60
1.50/-1.50
2,24
4,30
-1.50/1.50
1,19
—
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