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ATP
Бостад. Швеция22
Гамбург. Германия21
Ньюпорт. США16
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UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. Ньюпорт. США

ТЕННИС. ATP. Ньюпорт. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
18:00
3734
11-е июля
Мукунд С.К. Бемельманс Р.
Весь матч
4,80
1,17
1.5/-1.5
2,30
1,57
-1.5/1.5
7,80
1,06
+80
18:00
3730
11-е июля
Офнер С.Кирос Р.
Весь матч
1,29
3,50
-1.5/1.5
1,85
1,89
1.5/-1.5
1,12
5,80
+80
19:20
3776
11-е июля
Болт А.Блумберг У.
Весь матч
1,20
4,50
-1.5/1.5
1,62
2,20
1.5/-1.5
1,07
7,20
+80
19:20
3782
11-е июля
Харрисон Р.Юбэнкс К.
Весь матч
2,75
1,44
1.5/-1.5
1,64
2,17
-1.5/1.5
4,50
1,18
+80
20:40
3781
11-е июля
Бланч У.Квиятковски Т.С.
Весь матч
1,89
1,89
-1.5/1.5
3,00
1,36
1.5/-1.5
1,36
3,00
+80
20:40
3780
11-е июля
Лацко Л.Шнур Б.
Весь матч
1,89
1,89
-1.5/1.5
3,00
1,36
1.5/-1.5
1,36
3,00
+80
22:00
3741
11-е июля
Кинг Д.Раманатхан Р.
Весь матч
4,40
1,20
1.5/-1.5
2,19
1,63
-1.5/1.5
7,20
1,07
+80
22:00
3738
11-е июля
Крюгер М.Рубин Н.
Весь матч
1,45
2,70
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,19
4,40
+80
18:00
2539
12-е июля
Бруксби Дж.Донской Е.
Весь матч
1,89
1,89
+40
18:00
2283
12-е июля
Джонсон С.Кудла Д.
Весь матч
1,89
1,89
+40
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