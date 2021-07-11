1000
Ставки на ATP. Ньюпорт. США
ТЕННИС. ATP. Ньюпорт. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11-е июля
Весь матч
4,80
1,17
1.5/-1.5
2,30
1,57
-1.5/1.5
7,80
1,06
—
11-е июля
Весь матч
1,29
3,50
-1.5/1.5
1,85
1,89
1.5/-1.5
1,12
5,80
—
11-е июля
Весь матч
1,20
4,50
-1.5/1.5
1,62
2,20
1.5/-1.5
1,07
7,20
—
11-е июля
Весь матч
2,75
1,44
1.5/-1.5
1,64
2,17
-1.5/1.5
4,50
1,18
—
11-е июля
Весь матч
1,89
1,89
-1.5/1.5
3,00
1,36
1.5/-1.5
1,36
3,00
—
11-е июля
Весь матч
1,89
1,89
-1.5/1.5
3,00
1,36
1.5/-1.5
1,36
3,00
—
11-е июля
Весь матч
4,40
1,20
1.5/-1.5
2,19
1,63
-1.5/1.5
7,20
1,07
—
11-е июля
Весь матч
1,45
2,70
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,19
4,40
—
12-е июля
Весь матч
1,89
1,89
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,89
1,89
—
—
—