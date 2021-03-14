1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. МексикаОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет. Розыгрыш очка
Патино Л.Накашима Б.
26
02
3015
01
Весь матч
25
-
15,00
1.50
-
—
—
2-й сет. Розыгрыш очка
Далла Валле Э.Гайо Ф.
16
00
4030
01
Весь матч
8,50
1,04
1,48
7.50/-7.50
2,50
3,66
1.50/-1.50
1,24
—
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Кудла Д.Смит Дж.П.
64
00
015
10
Весь матч
1,16
4,60
1,71
-3.50/3.50
2,02
1,52
-1.50/1.50
2,40
—
2-й сет. Розыгрыш очка
Петрович Дан.Сейбот Т.
36
11
3040
01
Весь матч
7,80
1,05
—
—
—
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Маю Н.Сэвилл Л.
43
015
00
Весь матч
1,17
4,44
1,60
-3.50/3.50
2,22
1,52
-1.50/1.50
2,38
—