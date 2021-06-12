1000
Ставки на ATP. Лондон. Великобритания
ТЕННИС. ATP. Лондон. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июня
Весь матч
2,65
1,47
1.5/-1.5
1,63
2,20
-1.5/1.5
4,30
1,20
—
12-е июня
Весь матч
1,74
2,06
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,31
3,30
—
12-е июня
Весь матч
1,16
5,20
-1.5/1.5
1,53
2,40
1.5/-1.5
1,05
8,40
—
12-е июня
Весь матч
2,13
1,70
1.5/-1.5
1,45
2,60
-1.5/1.5
3,40
1,29
—
12-е июня
Весь матч
1,28
3,60
-1.5/1.5
1,80
1,94
1.5/-1.5
1,11
5,80
—
12-е июня
Весь матч
1,67
2,17
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,28
3,45
—
12-е июня
Весь матч
1,40
2,85
-1.5/1.5
2,06
1,71
1.5/-1.5
1,17
4,60
—
12-е июня
Весь матч
1,52
2,48
-1.5/1.5
2,30
1,57
1.5/-1.5
1,22
4,00
—