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ТЕННИС. ATP. Лион. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
2250
16-е мая
Баррере Г.Донской Е.
Весь матч
1,32
3,30
1,92
-1.50/1.50
1,82
1,13
1.50/-1.50
5,40
11:00
1960
16-е мая
Жаке К.Сейбот Вилд Т.
Весь матч
4,20
1,22
2,09
1.50/-1.50
1,69
6,80
-1.50/1.50
1,08
11:00
1913
16-е мая
Соеда Г.Хоан А.
Весь матч
4,20
1,22
2,09
1.50/-1.50
1,69
6,80
-1.50/1.50
1,08
12:20
2397
16-е мая
Броуди Л.Майхржак К.
Весь матч
2,27
1,61
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,70
-1.50/1.50
1,25
12:20
2452
16-е мая
Имер М.Клижан М.
Весь матч
1,89
1,89
3,00
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
3,00
12:20
2017
16-е мая
Музетти Л.Джаннесси А.
Весь матч
1,37
3,00
2,03
-1.50/1.50
1,73
1,15
1.50/-1.50
4,90
13:40
1702
16-е мая
Коппеянс К.Риндеркнех А.
Весь матч
2,23
1,64
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,60
-1.50/1.50
1,26
13:40
1686
16-е мая
Соуса Ж.(Порт.)Маркора Р.
Весь матч
1,89
1,89
3,00
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
3,00
13:00
2972
17-е мая
Марсело Демолинер / Гонсалез СBarrere G / Olivetti A
Весь матч
1,53
2,46
2,42
-1.50/1.50
1,52
1,21
1.50/-1.50
4,20
13:00
2368
17-е мая
Молтени А / Фредерик НильсенКонтинен Х./Роже Васслен Э.
Весь матч
2,85
1,40
1,65
1.50/-1.50
2,16
4,90
-1.50/1.50
1,16
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