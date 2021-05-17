1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Лион. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
16-е мая
Весь матч
1,32
3,30
1,92
-1.50/1.50
1,82
1,13
1.50/-1.50
5,40
—
16-е мая
Весь матч
4,20
1,22
2,09
1.50/-1.50
1,69
6,80
-1.50/1.50
1,08
—
16-е мая
Весь матч
4,20
1,22
2,09
1.50/-1.50
1,69
6,80
-1.50/1.50
1,08
—
16-е мая
Весь матч
2,27
1,61
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,70
-1.50/1.50
1,25
—
16-е мая
Весь матч
1,89
1,89
3,00
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
3,00
—
16-е мая
Весь матч
1,37
3,00
2,03
-1.50/1.50
1,73
1,15
1.50/-1.50
4,90
—
16-е мая
Весь матч
2,23
1,64
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,60
-1.50/1.50
1,26
—
16-е мая
Весь матч
1,89
1,89
3,00
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
3,00
—
Весь матч
1,53
2,46
2,42
-1.50/1.50
1,52
1,21
1.50/-1.50
4,20
—
Весь матч
2,85
1,40
1,65
1.50/-1.50
2,16
4,90
-1.50/1.50
1,16
—