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ТЕННИС. ATP. Кёльн II. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15:00
2418
19-е октября
Инглот Д./Куреши А.Зверев А./Зверев М.
Весь матч
1,87
1,91
2,95
-1.50/1.50
1,37
1,36
1.50/-1.50
3,00
15:00
2667
19-е октября
Кравьец К./Мьес А.Давидович Фокина А./Вердаско Ф.
Весь матч
1,34
3,15
1,88
-1.50/1.50
1,86
1,13
1.50/-1.50
5,40
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