1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Кёльн. ГерманияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10-е октября
Весь матч
2,21
1,64
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,85
-1.50/1.50
1,24
—
10-е октября
Весь матч
2,20
1,65
1,47
1.50/-1.50
2,60
3,70
-1.50/1.50
1,25
—
10-е октября
Весь матч
1,49
2,55
2,27
-1.50/1.50
1,59
1,20
1.50/-1.50
4,20
—
10-е октября
Весь матч
1,90
1,87
1,36
1.50/-1.50
3,00
3,10
-1.50/1.50
1,34
—
10-е октября
Весь матч
1,31
3,35
1,88
-1.50/1.50
1,85
1,12
1.50/-1.50
5,60
—
10-е октября
Весь матч
1,64
2,22
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,26
1.50/-1.50
3,65
—
10-е октября
Весь матч
2,43
1,54
1,55
1.50/-1.50
2,36
4,10
-1.50/1.50
1,21
—