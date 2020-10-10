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ТЕННИС. ATP. Кёльн. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
4735
10-е октября
Карлович И.Полманс М.
Весь матч
2,21
1,64
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,85
-1.50/1.50
1,24
12:00
3656
10-е октября
Мазур Дан.Утияма Я.
Весь матч
2,20
1,65
1,47
1.50/-1.50
2,60
3,70
-1.50/1.50
1,25
13:20
4737
10-е октября
Кёпфер Д.Отте О.
Весь матч
1,49
2,55
2,27
-1.50/1.50
1,59
1,20
1.50/-1.50
4,20
13:20
4758
10-е октября
Сугита ЮитиЛааксонен Г.
Весь матч
1,90
1,87
1,36
1.50/-1.50
3,00
3,10
-1.50/1.50
1,34
15:00
4801
10-е октября
Руусувуори Э.Джанг Дж.
Весь матч
1,31
3,35
1,88
-1.50/1.50
1,85
1,12
1.50/-1.50
5,60
15:40
4802
10-е октября
Харрис Л.Гойовчик П.
Весь матч
1,64
2,22
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,26
1.50/-1.50
3,65
16:20
4803
10-е октября
Хоан А.Баррере Г.
Весь матч
2,43
1,54
1,55
1.50/-1.50
2,36
4,10
-1.50/1.50
1,21
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