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ТЕННИС. ATP. Кёльн 2. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15:00
1209
19-е октября
Томпсон Дж.Симон Ж.
Весь матч
2,90
1,40
1,71
1.50/-1.50
2,07
4,90
-1.50/1.50
1,16
16:20
3324
19-е октября
Нисиока ЁсихитоЭдмунд К.
Весь матч
2,50
1,51
1,58
1.50/-1.50
2,30
4,20
-1.50/1.50
1,20
15:00
3469
20-е октября
Вердаско Ф.Миллман Дж.
Весь матч
2,05
1,75
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,35
-1.50/1.50
1,30
15:00
1219
20-е октября
Гонсалес C./Скупски К.Мельцер Ю./Роже Васслен Э.
Весь матч
2,60
1,47
1,66
1.50/-1.50
2,14
4,40
-1.50/1.50
1,19
15:00
2418
20-е октября
Инглот Д./Куреши А.Зверев А./Зверев М.
Весь матч
1,77
2,02
2,75
-1.50/1.50
1,42
1,32
1.50/-1.50
3,20
15:00
2667
20-е октября
Кравьец К./Мьес А.Давидович Фокина А./Вердаско Ф.
Весь матч
1,27
3,65
1,73
-1.50/1.50
2,03
1,10
1.50/-1.50
6,20
15:00
1388
20-е октября
Оже Ф./Линдстедт Р.Пёрселл М./Сэвилл Л.
Весь матч
2,16
1,67
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,50
-1.50/1.50
1,27
15:00
2647
20-е октября
Синнер Я.Гуркач Х.
Весь матч
1,52
2,48
2,32
-1.50/1.50
1,57
1,21
1.50/-1.50
4,10
15:00
1395
20-е октября
Теннис Сандрген / Диви ШаранМарак О./Павич М.
Весь матч
3,70
1,27
2,04
1.50/-1.50
1,72
6,40
-1.50/1.50
1,10
15:00
3297
20-е октября
Штруфф Я. Л.Чеккинато М.
Весь матч
1,19
4,50
1,64
-1.50/1.50
2,17
1,07
1.50/-1.50
7,40
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