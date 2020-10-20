1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Кёльн 2. ГерманияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
19-е октября
Весь матч
2,90
1,40
1,71
1.50/-1.50
2,07
4,90
-1.50/1.50
1,16
—
19-е октября
Весь матч
2,50
1,51
1,58
1.50/-1.50
2,30
4,20
-1.50/1.50
1,20
—
20-е октября
Весь матч
2,05
1,75
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,35
-1.50/1.50
1,30
—
20-е октября
Весь матч
2,60
1,47
1,66
1.50/-1.50
2,14
4,40
-1.50/1.50
1,19
—
20-е октября
Весь матч
1,77
2,02
2,75
-1.50/1.50
1,42
1,32
1.50/-1.50
3,20
—
Весь матч
1,27
3,65
1,73
-1.50/1.50
2,03
1,10
1.50/-1.50
6,20
—
20-е октября
Весь матч
2,16
1,67
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,50
-1.50/1.50
1,27
—
20-е октября
Весь матч
1,52
2,48
2,32
-1.50/1.50
1,57
1,21
1.50/-1.50
4,10
—
20-е октября
Весь матч
3,70
1,27
2,04
1.50/-1.50
1,72
6,40
-1.50/1.50
1,10
—
20-е октября
Весь матч
1,19
4,50
1,64
-1.50/1.50
2,17
1,07
1.50/-1.50
7,40
—