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ТЕННИС. ATP. Кордова. АргентинаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
16:00
3565
20-е февраля
Кестельбойм М.Уго Карабелли К.
Весь матч
4,10
1,23
2,05
1.50/-1.50
1,72
6,60
-1.50/1.50
1,09
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