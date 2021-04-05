1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Кальяри. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
4-е апреля
Весь матч
4,20
1,22
2,09
1.50/-1.50
1,69
6,80
-1.50/1.50
1,08
—
4-е апреля
Весь матч
1,64
2,23
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,26
1.50/-1.50
3,60
—
4-е апреля
Весь матч
1,27
3,65
1,81
-1.50/1.50
1,93
1,11
1.50/-1.50
6,00
—
5-е апреля
Весь матч
2,70
1,45
1,63
1.50/-1.50
2,18
4,40
-1.50/1.50
1,18
—
5-е апреля
Весь матч
1,54
2,43
2,38
-1.50/1.50
1,54
1,22
1.50/-1.50
3,95
—
Весь матч
1,53
2,46
2,34
-1.50/1.50
1,55
1,19
1.50/-1.50
4,40
—
5-е апреля
Весь матч
1,45
2,70
2,18
-1.50/1.50
1,63
1,18
1.50/-1.50
4,40
—
5-е апреля
Весь матч
1,57
2,37
2,43
-1.50/1.50
1,52
1,23
1.50/-1.50
3,85
—
5-е апреля
Весь матч
2,03
1,76
1,41
1.50/-1.50
2,80
3,25
-1.50/1.50
1,31
—
5-е апреля
Весь матч
2,14
1,69
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,45
-1.50/1.50
1,28
—