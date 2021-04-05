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ТЕННИС. ATP. Кальяри. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
1388
4-е апреля
Берреттини Дж.Броуди Л.
Весь матч
4,20
1,22
2,09
1.50/-1.50
1,69
6,80
-1.50/1.50
1,08
11:00
1620
4-е апреля
Жанвье М.Кресси М.
Весь матч
1,64
2,23
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,26
1.50/-1.50
3,60
13:40
1103
4-е апреля
Штебе С.М.Эбден М.
Весь матч
1,27
3,65
1,81
-1.50/1.50
1,93
1,11
1.50/-1.50
6,00
12:00
1608
5-е апреля
Гайо Ф.Дьере Л.
Весь матч
2,70
1,45
1,63
1.50/-1.50
2,18
4,40
-1.50/1.50
1,18
12:00
2343
5-е апреля
Кориа Ф.Миллман Дж.
Весь матч
1,54
2,43
2,38
-1.50/1.50
1,54
1,22
1.50/-1.50
3,95
12:00
3163
5-е апреля
Марсело Мело / Жан-Жюльен РожерСонего Л./Вавассори А.
Весь матч
1,53
2,46
2,34
-1.50/1.50
1,55
1,19
1.50/-1.50
4,40
12:00
2429
5-е апреля
Музетти Л.Новак Д.
Весь матч
1,45
2,70
2,18
-1.50/1.50
1,63
1,18
1.50/-1.50
4,40
12:00
3477
5-е апреля
Пелья Г.Герасимов Е.
Весь матч
1,57
2,37
2,43
-1.50/1.50
1,52
1,23
1.50/-1.50
3,85
12:00
1546
5-е апреля
Пол Т.Ганфманн Я.
Весь матч
2,03
1,76
1,41
1.50/-1.50
2,80
3,25
-1.50/1.50
1,31
12:00
2321
5-е апреля
Симон Ж.Травалья С.
Весь матч
2,14
1,69
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,45
-1.50/1.50
1,28
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