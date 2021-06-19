1000
Ставки на ATP. Истборн. Великобритания
ТЕННИС. ATP. Истборн. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-й сет. Розыгрыш очка
Весь матч
7,30
1,06
5.5/-5.5
1,64
2,13
1.5/-1.5
3,10
1,32
—
Заключение пари временно недоступно
19-е июня
Весь матч
1,03
11,00
-1.5/1.5
1,18
4,50
1.5/-1.5
1,01
13,00
—
19-е июня
Весь матч
1,06
8,40
-1.5/1.5
1,28
3,45
1.5/-1.5
1,01
12,00
—
19-е июня
Весь матч
6,60
1,10
1.5/-1.5
2,85
1,39
-1.5/1.5
10,00
1,03
—
19-е июня
Весь матч
7,40
1,08
1.5/-1.5
3,15
1,33
-1.5/1.5
11,00
1,02
—
19-е июня
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,91
1,83
1.5/-1.5
1,14
5,20
—
19-е июня
Весь матч
5,40
1,15
—
—
—