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1000

Ставки на ATP. Истборн. Великобритания

ТЕННИС. ATP. Истборн. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:04
379
1-й сет. Розыгрыш очка
Пёрселл М.Андерсон К.
00
Весь матч
7,30
1,06
5.5/-5.5
1,64
2,13
1.5/-1.5
3,10
1,32
+56
13:15
378
Ивашка И.Смит Дж.П.
Заключение пари временно недоступно
+0
14:20
3609
19-е июня
Гомбош Н.Maxted, Lui
Весь матч
1,03
11,00
-1.5/1.5
1,18
4,50
1.5/-1.5
1,01
13,00
+78
14:20
3369
19-е июня
Соон Воо КвонГрэй А.
Весь матч
1,06
8,40
-1.5/1.5
1,28
3,45
1.5/-1.5
1,01
12,00
+80
15:40
3418
19-е июня
Бланкано Дж.Имер М.
Весь матч
6,60
1,10
1.5/-1.5
2,85
1,39
-1.5/1.5
10,00
1,03
+80
15:40
3378
19-е июня
Джиану Ф.К.Дакворт Дж.
Весь матч
7,40
1,08
1.5/-1.5
3,15
1,33
-1.5/1.5
11,00
1,02
+80
17:00
3414
19-е июня
Сеппи А.Харрисон Кр.
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,91
1,83
1.5/-1.5
1,14
5,20
+80
17:00
3430
19-е июня
Чеппелл Н.Кукушкин М.
Весь матч
5,40
1,15
+54
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