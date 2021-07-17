1000
Ставки на ATP. Гштад. Швейцария
ТЕННИС. ATP. Гштад. ШвейцарияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17-е июля
Весь матч
1,74
2,07
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,31
3,25
—
17-е июля
Весь матч
1,26
3,75
-1.5/1.5
1,78
1,97
1.5/-1.5
1,11
6,00
—
17-е июля
Весь матч
2,45
1,53
1.5/-1.5
1,55
2,36
-1.5/1.5
4,00
1,22
—
17-е июля
Весь матч
1,61
2,27
-1.5/1.5
2,46
1,51
1.5/-1.5
1,26
3,60
—
17-е июля
Весь матч
1,34
3,15
—
—
—
17-е июля
Весь матч
1,26
3,75
—
—
—
17-е июля
Весь матч
2,02
1,77
—
—
—
17-е июля
Весь матч
1,31
3,35
—
—
—