Популярное

Футбол

Теннис

Баскетбол

Волейбол

Хоккей

Настольный теннис

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

MMA

Австралийский футбол

Американский футбол

Бадминтон

Бейсбол

Бокс

Водное поло

Вольная борьба

Гандбол

Греко-римская борьба

Дартс

Олимпиада

Регби

Фехтование

Шахматы

Турниры Большого Шлема
ATP
ATP. Бостад. Швеция3
ATP. Гамбург. Германия3
ATP. Ньюпорт. США3
Гштад. Швейцария8
WTA
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. Гштад. Швейцария

ТЕННИС. ATP. Гштад. ШвейцарияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:30
3703
17-е июля
Бергс З.Вукич А.
Весь матч
1,74
2,07
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,31
3,25
+80
11:30
3736
17-е июля
Диез С.Венгер Д.
Весь матч
1,26
3,75
-1.5/1.5
1,78
1,97
1.5/-1.5
1,11
6,00
+80
12:50
3701
17-е июля
Коприва В.Мартерер М.
Весь матч
2,45
1,53
1.5/-1.5
1,55
2,36
-1.5/1.5
4,00
1,22
+28
12:50
3722
17-е июля
Эра С.Гулбис Э.
Весь матч
1,61
2,27
-1.5/1.5
2,46
1,51
1.5/-1.5
1,26
3,60
+80
14:10
3724
17-е июля
Отте О.Пеллегрино А.
Весь матч
1,34
3,15
+40
15:30
3733
17-е июля
Жук К.Вавассори А.
Весь матч
1,26
3,75
+40
17:30
3706
17-е июля
Ватутин А.Маркора Р.
Весь матч
2,02
1,77
+24
17:30
3704
17-е июля
Куако Э.Сакамото П.
Весь матч
1,31
3,35
+24
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 Ставки на спорт в букмекерской компании «Лига Ставок»
Прямые трансляции5
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом