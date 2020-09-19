1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Гамбург. ГерманияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
19-е сентября
Весь матч
3,10
1,35
1,78
1.50/-1.50
1,96
5,20
-1.50/1.50
1,14
—
19-е сентября
Весь матч
2,11
1,71
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,45
-1.50/1.50
1,28
—
19-е сентября
Весь матч
7,40
1,08
3,00
1.50/-1.50
1,36
11,00
-1.50/1.50
1,02
—
19-е сентября
Весь матч
4,40
1,20
2,17
1.50/-1.50
1,64
7,40
-1.50/1.50
1,07
—
19-е сентября
Весь матч
1,17
4,80
1,56
-1.50/1.50
2,33
1,06
1.50/-1.50
7,60
—
19-е сентября
Весь матч
1,81
1,97
2,90
-1.50/1.50
1,38
1,33
1.50/-1.50
3,15
—
19-е сентября
Весь матч
1,21
4,30
1,67
-1.50/1.50
2,13
1,07
1.50/-1.50
7,20
—
19-е сентября
Весь матч
2,04
1,75
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,30
-1.50/1.50
1,30
—