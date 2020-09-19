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ТЕННИС. ATP. Гамбург. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:30
4097
19-е сентября
Албот Р.Лондеро Х.И.
Весь матч
3,10
1,35
1,78
1.50/-1.50
1,96
5,20
-1.50/1.50
1,14
11:30
3905
19-е сентября
Бублик А.Мораинг М.
Весь матч
2,11
1,71
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,45
-1.50/1.50
1,28
11:30
3963
19-е сентября
Вельте М.Веселы И.
Весь матч
7,40
1,08
3,00
1.50/-1.50
1,36
11,00
-1.50/1.50
1,02
11:30
3879
19-е сентября
Кравьец К.Куэвас П.
Весь матч
4,40
1,20
2,17
1.50/-1.50
1,64
7,40
-1.50/1.50
1,07
11:30
3777
19-е сентября
Нисиока ЁсихитоМёллер М.
Весь матч
1,17
4,80
1,56
-1.50/1.50
2,33
1,06
1.50/-1.50
7,60
11:30
4096
19-е сентября
Сандгрен Т.Имер М.
Весь матч
1,81
1,97
2,90
-1.50/1.50
1,38
1,33
1.50/-1.50
3,15
11:30
4095
19-е сентября
Симон Ж.Розенкранц М.
Весь матч
1,21
4,30
1,67
-1.50/1.50
2,13
1,07
1.50/-1.50
7,20
11:30
2434
19-е сентября
Соуса Ж.(Порт.)Пол Т.
Весь матч
2,04
1,75
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,30
-1.50/1.50
1,30
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