1000
Ставки на ATP. Галле. Германия
ТЕННИС. ATP. Галле. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июня
Весь матч
1,28
3,60
-1.5/1.5
1,79
1,95
1.5/-1.5
1,11
5,80
—
12-е июня
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,73
2,04
-1.5/1.5
4,70
1,16
—
12-е июня
Весь матч
1,21
4,30
-1.5/1.5
1,66
2,15
1.5/-1.5
1,08
7,00
—
12-е июня
Весь матч
3,50
1,29
1.5/-1.5
1,92
1,83
-1.5/1.5
5,60
1,12
—
12-е июня
Весь матч
2,37
1,57
1.5/-1.5
1,51
2,44
-1.5/1.5
3,90
1,23
—
12-е июня
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,31
1,57
1.5/-1.5
1,20
4,20
—
12-е июня
Весь матч
2,31
1,59
1.5/-1.5
1,49
2,50
-1.5/1.5
3,80
1,24
—