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Ставки на ATP. Галле. Германия

ТЕННИС. ATP. Галле. ГерманияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:30
3214
12-е июня
Ивашка И.Ито Тацума
Весь матч
1,28
3,60
-1.5/1.5
1,79
1,95
1.5/-1.5
1,11
5,80
+80
11:30
3157
12-е июня
Мюллер А.Ганфманн Я.
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,73
2,04
-1.5/1.5
4,70
1,16
+80
12:50
3301
12-е июня
Басилашвили Н.Мёллекер Р.
Весь матч
1,21
4,30
-1.5/1.5
1,66
2,15
1.5/-1.5
1,08
7,00
+80
12:50
3333
12-е июня
Кюн Н.Галан Риверос Д. Э.
Весь матч
3,50
1,29
1.5/-1.5
1,92
1,83
-1.5/1.5
5,60
1,12
+80
12:50
3331
12-е июня
Маден Я.Новак Д.
Весь матч
2,37
1,57
1.5/-1.5
1,51
2,44
-1.5/1.5
3,90
1,23
+28
14:10
3376
12-е июня
Баррере Г.Соуса Ж.(Порт.)
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,31
1,57
1.5/-1.5
1,20
4,20
+28
14:10
3377
12-е июня
Хирон М.Штрикер, Доминик Штефан
Весь матч
2,31
1,59
1.5/-1.5
1,49
2,50
-1.5/1.5
3,80
1,24
+28
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