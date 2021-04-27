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ТЕННИС. ATP. Эшторил. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:30
2129
26-е апреля
Андухар П.Давидович Фокина А.
Весь матч
2,95
1,39
1,74
1.50/-1.50
2,01
4,70
-1.50/1.50
1,17
15:00
1205
26-е апреля
Борхес Н.Томпсон Дж.
Весь матч
1,57
2,36
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,24
1.50/-1.50
3,80
16:20
1341
26-е апреля
Андерсон К.Тиафо Ф.
Весь матч
2,90
1,40
1,65
1.50/-1.50
2,15
4,80
-1.50/1.50
1,16
16:40
1236
26-е апреля
Шарди Ж.Муньяр Х.
Весь матч
2,65
1,47
1,61
1.50/-1.50
2,22
4,30
-1.50/1.50
1,20
17:40
1208
26-е апреля
Чилич М.Алькараз Гарфия К.
Весь матч
2,55
1,49
1,59
1.50/-1.50
2,26
4,20
-1.50/1.50
1,20
14:00
1592
26-е апреля
Люк Бамбридж / Доминик ИнглотBopanna R / Bublik A
Весь матч
1,69
2,14
2,70
-1.50/1.50
1,43
1,25
1.50/-1.50
3,65
15:20
1801
26-е апреля
Остин Крайчек / Марач ОНорри К / Соуса Д
Весь матч
1,74
2,06
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,28
1.50/-1.50
3,50
12:00
1569
27-е апреля
Ferreira Silva F / Sousa PMonroe N / Tiafoe F
Весь матч
2,39
1,56
1,53
1.50/-1.50
2,41
4,20
-1.50/1.50
1,20
12:00
1371
27-е апреля
Martin F / Roger-Vasselin EГарин К / Вега Хернандез Д
Весь матч
1,23
4,00
1,67
-1.50/1.50
2,12
1,07
1.50/-1.50
7,60
12:00
1417
27-е апреля
Болелли С./Гонсалес М.Рейвн Клаасен / Маклахлан Б
Весь матч
1,49
2,60
2,25
-1.50/1.50
1,60
1,17
1.50/-1.50
4,60
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из 10событий

ТЕННИС. ATP. Эшторил. ПортугалияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
12:30
3940
2-е мая
Гарин К. Эшторил 2021
Итоги
5,50
12:30
3947
2-е мая
Шаповалов Д. Эшторил 2021
Итоги
7,00
12:30
3948
2-е мая
Нишикори К. Эшторил 2021
Итоги
7,50
12:30
3949
2-е мая
Алькараз Гарфия К. Эшторил 2021
Итоги
10,00
12:30
3951
2-е мая
Давидович Фокина А. Эшторил 2021
Итоги
10,00
12:30
3967
2-е мая
Рамос Винолас А. Эшторил 2021
Итоги
11,00
12:30
3974
2-е мая
Муньяр Х. Эшторил 2021
Итоги
17,00
12:30
3981
2-е мая
Тиафо Ф. Эшторил 2021
Итоги
17,00
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