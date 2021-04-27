1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Эшторил. ПортугалияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
26-е апреля
Весь матч
2,95
1,39
1,74
1.50/-1.50
2,01
4,70
-1.50/1.50
1,17
—
26-е апреля
Весь матч
1,57
2,36
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,24
1.50/-1.50
3,80
—
26-е апреля
Весь матч
2,90
1,40
1,65
1.50/-1.50
2,15
4,80
-1.50/1.50
1,16
—
26-е апреля
Весь матч
2,65
1,47
1,61
1.50/-1.50
2,22
4,30
-1.50/1.50
1,20
—
26-е апреля
Весь матч
2,55
1,49
1,59
1.50/-1.50
2,26
4,20
-1.50/1.50
1,20
—
Весь матч
1,69
2,14
2,70
-1.50/1.50
1,43
1,25
1.50/-1.50
3,65
—
26-е апреля
Весь матч
1,74
2,06
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,28
1.50/-1.50
3,50
—
Весь матч
2,39
1,56
1,53
1.50/-1.50
2,41
4,20
-1.50/1.50
1,20
—
Весь матч
1,23
4,00
1,67
-1.50/1.50
2,12
1,07
1.50/-1.50
7,60
—
Весь матч
1,49
2,60
2,25
-1.50/1.50
1,60
1,17
1.50/-1.50
4,60
—
ТЕННИС. ATP. Эшторил. ПортугалияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
2-е мая
Итоги
5,50
—
—
—
2-е мая
Итоги
7,00
—
—
—
2-е мая
Итоги
7,50
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
2-е мая
Итоги
17,00
—
—
—
2-е мая
Итоги
17,00
—
—
—