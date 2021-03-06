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ТЕННИС. ATP. Доха. КатарОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
5112
6-е марта
Зайед М.Лацко Л.
Весь матч
15,00
1,01
7,20
1.50/-1.50
1,07
14,00
-1.50/1.50
1,00
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