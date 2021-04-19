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ТЕННИС. ATP. Белград. СербияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
1041
19-е апреля
Arevalo M / Middelkoop MBrkic T / Cacic N
Весь матч
1,99
1,79
1,38
1.50/-1.50
2,90
3,35
-1.50/1.50
1,30
12:00
1081
19-е апреля
Millman J / Smith JМарсело Демолинер / Гонсалез С
Весь матч
2,14
1,69
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,65
-1.50/1.50
1,25
12:00
5232
19-е апреля
Беранкис Р.Дельбонис Ф.
Весь матч
2,80
1,43
1,66
1.50/-1.50
2,14
4,60
-1.50/1.50
1,18
12:00
5327
19-е апреля
Крайинович Ф.Травалья С.
Весь матч
1,53
2,46
2,35
-1.50/1.50
1,55
1,22
1.50/-1.50
4,00
12:00
5242
19-е апреля
Куэвас П.Руусувуори Э.
Весь матч
1,89
1,89
3,00
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
3,00
12:00
5379
19-е апреля
Милоевич Н.Кориа Ф.
Весь матч
1,74
2,06
2,75
-1.50/1.50
1,42
1,30
1.50/-1.50
3,35
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