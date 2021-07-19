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ATP
ATP. Гштад. Швейцария27
ATP. Лос Кабос. Мексика24
ATP. Умаг. Хорватия28
WTA
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. ATP. Умаг. Хорватия

ТЕННИС. ATP. ATP. Умаг. ХорватияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17:30
1613
19-е июля
Джаннесси А.Оливо Р.
Весь матч
1,41
2,85
-1.5/1.5
2,09
1,69
1.5/-1.5
1,17
4,60
+80
17:30
1646
19-е июля
Милоевич Н.Хорански Ф.
Весь матч
1,55
2,42
-1.5/1.5
2,37
1,54
1.5/-1.5
1,23
3,95
+80
17:30
1213
19-е июля
Руне Х.Албот Р.
Весь матч
1,28
3,55
-1.5/1.5
1,82
1,92
1.5/-1.5
1,12
5,80
+80
17:30
2934
19-е июля
Альтмайер Д.Пекотич М.
Весь матч
1,20
4,40
-1.5/1.5
1,68
2,11
1.5/-1.5
1,09
6,80
+80
18:50
2921
19-е июля
Сачко В.Колларини А.
Весь матч
1,78
2,01
-1.5/1.5
2,80
1,41
1.5/-1.5
1,32
3,20
+80
19:30
2273
19-е июля
Карузо С / Магер ДжDzumhur D / Sancic A
Весь матч
1,59
2,32
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,23
3,90
+28
20:00
1445
19-е июля
Табернер К.Сердарушич Н.
Весь матч
1,20
4,40
-1.5/1.5
1,69
2,09
1.5/-1.5
1,08
6,80
+80
20:50
3109
19-е июля
Martinez L D / Sitak AШабанов И./Шабанов М.
Весь матч
2,24
1,63
1.5/-1.5
1,45
2,65
-1.5/1.5
3,75
1,24
+28
21:20
1277
19-е июля
Травалья С.Муньяр Х.
Весь матч
2,46
1,53
1.5/-1.5
1,56
2,34
-1.5/1.5
4,00
1,22
+80
11:00
1422
20-е июля
Albot R / Martinez PБегеманн А / Зеленай И
Весь матч
1,91
1,86
+24
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из 10событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Умаг. ХорватияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
17:30
4316
25-е июля
Алькараз Гарфия К. Умаг 2021
Итоги
5,50
+1
17:30
4317
25-е июля
Крайинович Ф. Умаг 2021
Итоги
6,00
+1
17:30
4318
25-е июля
Рамос Винолас А. Умаг 2021
Итоги
8,00
+1
17:30
4319
25-е июля
Лайович Д. Умаг 2021
Итоги
12,00
+1
17:30
4320
25-е июля
Муньяр Х. Умаг 2021
Итоги
13,00
+1
17:30
4321
25-е июля
Мартинес Портеро П. Умаг 2021
Итоги
15,00
+1
17:30
4322
25-е июля
Чеккинато М. Умаг 2021
Итоги
15,00
+1
17:30
4323
25-е июля
Веселы И. Умаг 2021
Итоги
17,00
+1
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