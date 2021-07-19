1000
Ставки на ATP. ATP. Умаг. Хорватия
ТЕННИС. ATP. ATP. Умаг. ХорватияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
19-е июля
Весь матч
1,41
2,85
-1.5/1.5
2,09
1,69
1.5/-1.5
1,17
4,60
—
19-е июля
Весь матч
1,55
2,42
-1.5/1.5
2,37
1,54
1.5/-1.5
1,23
3,95
—
19-е июля
Весь матч
1,28
3,55
-1.5/1.5
1,82
1,92
1.5/-1.5
1,12
5,80
—
19-е июля
Весь матч
1,20
4,40
-1.5/1.5
1,68
2,11
1.5/-1.5
1,09
6,80
—
19-е июля
Весь матч
1,78
2,01
-1.5/1.5
2,80
1,41
1.5/-1.5
1,32
3,20
—
Весь матч
1,59
2,32
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,23
3,90
—
19-е июля
Весь матч
1,20
4,40
-1.5/1.5
1,69
2,09
1.5/-1.5
1,08
6,80
—
Весь матч
2,24
1,63
1.5/-1.5
1,45
2,65
-1.5/1.5
3,75
1,24
—
19-е июля
Весь матч
2,46
1,53
1.5/-1.5
1,56
2,34
-1.5/1.5
4,00
1,22
—
Весь матч
1,91
1,86
—
—
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Умаг. ХорватияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
25-е июля
Итоги
5,50
—
—
—
25-е июля
Итоги
6,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
8,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
12,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
15,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
15,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
17,00
—
—
—