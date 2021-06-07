1000
Ставки на ATP. ATP. Штутгарт. Германия
ТЕННИС. ATP. ATP. Штутгарт. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
3-й сет. Матч кратковременно прерван
Весь матч
2,82
1,38
2.5/-2.5
2,26
1,58
—
—
Команды на поле
Весь матч
1,69
2,05
-1.5/1.5
2,70
1,41
—
—
7-е июня
Весь матч
1,71
2,10
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,29
3,40
—
7-е июня
Весь матч
1,45
2,70
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,19
4,40
—
8-е июня
Весь матч
2,09
1,72
—
—
—
8-е июня
Весь матч
2,75
1,44
—
—
—
Весь матч
1,92
1,86
—
—
—
8-е июня
Весь матч
1,17
4,90
—
—
—
8-е июня
Весь матч
1,97
1,81
—
—
—
Весь матч
1,33
3,25
—
—
—