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ATP. Штутгарт. Германия18
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WTA. Серия 125К
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ITF. Женщины
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UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. ATP. Штутгарт. Германия

ТЕННИС. ATP. ATP. Штутгарт. ГерманияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
16:56
364
3-й сет. Матч кратковременно прерван
Селикбилек А.Пуйе Л.
11
Весь матч
2,82
1,38
2.5/-2.5
2,26
1,58
+30
18:10
114
Команды на поле
О'Коннел К.Албот Р.
00
Весь матч
1,69
2,05
-1.5/1.5
2,70
1,41
+14
18:05
1403
7-е июня
О'Коннел К.Албот Р.
Весь матч
1,71
2,10
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,29
3,40
+92
18:25
1281
7-е июня
Руусувуори Э.Соуса Ж.(Порт.)
Весь матч
1,45
2,70
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,19
4,40
+92
11:00
2341
8-е июня
Гойовчик П.Баррере Г.
Весь матч
2,09
1,72
+24
12:00
2325
8-е июня
Браун Дас.Басилашвили Н.
Весь матч
2,75
1,44
+40
12:00
1667
8-е июня
Гуркач Х./Кубот Л.Марах О / Квуреши А У Х
Весь матч
1,92
1,86
+24
12:00
2178
8-е июня
Кёпфер Д.Родионов Ю.
Весь матч
1,17
4,90
+40
12:00
2127
8-е июня
Лопес Ф.Попырин А.
Весь матч
1,97
1,81
+40
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