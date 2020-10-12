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ТЕННИС. ATP. ATP. Санкт-Петербург. РоссияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
1532
12-е октября
Сандгрен Т.Карацев А.
Весь матч
1,56
2,39
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,22
1.50/-1.50
3,95
14:00
3047
12-е октября
Фритц Т.Норри К.
Весь матч
1,37
3,05
2,02
-1.50/1.50
1,74
1,15
1.50/-1.50
5,00
14:20
1601
12-е октября
Бублик А.Макдональд М.
Весь матч
1,44
2,75
2,18
-1.50/1.50
1,64
1,17
1.50/-1.50
4,60
15:20
3081
12-е октября
Бублик А./Опелка Р.Качич Н./Кечманович М.
Весь матч
1,78
2,01
2,75
-1.50/1.50
1,41
1,33
1.50/-1.50
3,15
15:40
1608
12-е октября
Донской Е.Герасимов Е.
Весь матч
3,25
1,33
1,80
1.50/-1.50
1,94
5,60
-1.50/1.50
1,12
18:30
3187
12-е октября
Вавринка С.Эванс Д.
Весь матч
1,52
2,48
2,34
-1.50/1.50
1,55
1,21
1.50/-1.50
4,10
19:50
1741
12-е октября
Маррей Дж./Скупски Н.Хачанов К./Рублёв А.
Весь матч
1,52
2,48
2,24
-1.50/1.50
1,60
1,22
1.50/-1.50
4,00
11:00
2916
13-е октября
Донской Е / Сафиуллин РМельцер Ю./Роже Васслен Э.
Весь матч
3,55
1,29
1,99
1.50/-1.50
1,76
6,20
-1.50/1.50
1,10
11:00
4029
13-е октября
Жилле С./Флиген Й.Демолинер М./Мидделькоп М.
Весь матч
1,65
2,20
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,27
1.50/-1.50
3,50
11:00
1393
13-е октября
Маклахлан Б./Скугор Ф.Пёрселл М./Сэвилл Л.
Весь матч
1,73
2,08
2,65
-1.50/1.50
1,44
1,30
1.50/-1.50
3,30
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из 13событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Санкт-Петербург. РоссияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
12:00
4725
17-е октября
Медведев Дан. Санкт-Петербург 2020
Итоги
3,40
12:00
4729
17-е октября
Рублёв А. Санкт-Петербург 2020
Итоги
7,50
12:00
4748
17-е октября
Шаповалов Д. Санкт-Петербург 2020
Итоги
8,50
12:00
4842
17-е октября
Хачанов К. Санкт-Петербург 2020
Итоги
9,00
12:00
4843
17-е октября
Раонич М. Санкт-Петербург 2020
Итоги
11,00
12:00
4865
17-е октября
Вавринка С. Санкт-Петербург 2020
Итоги
15,00
12:00
4866
17-е октября
Опелка Р. Санкт-Петербург 2020
Итоги
15,00
12:00
4869
17-е октября
Чорич Б. Санкт-Петербург 2020
Итоги
20,00
12:00
4874
17-е октября
Куэрри С. Санкт-Петербург 2020
Итоги
30
12:00
4875
17-е октября
Поспишил В. Санкт-Петербург 2020
Итоги
30
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