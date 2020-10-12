1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. ATP. Санкт-Петербург. РоссияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12-е октября
Весь матч
1,56
2,39
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,22
1.50/-1.50
3,95
—
12-е октября
Весь матч
1,37
3,05
2,02
-1.50/1.50
1,74
1,15
1.50/-1.50
5,00
—
12-е октября
Весь матч
1,44
2,75
2,18
-1.50/1.50
1,64
1,17
1.50/-1.50
4,60
—
12-е октября
Весь матч
1,78
2,01
2,75
-1.50/1.50
1,41
1,33
1.50/-1.50
3,15
—
12-е октября
Весь матч
3,25
1,33
1,80
1.50/-1.50
1,94
5,60
-1.50/1.50
1,12
—
12-е октября
Весь матч
1,52
2,48
2,34
-1.50/1.50
1,55
1,21
1.50/-1.50
4,10
—
12-е октября
Весь матч
1,52
2,48
2,24
-1.50/1.50
1,60
1,22
1.50/-1.50
4,00
—
Весь матч
3,55
1,29
1,99
1.50/-1.50
1,76
6,20
-1.50/1.50
1,10
—
13-е октября
Весь матч
1,65
2,20
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,27
1.50/-1.50
3,50
—
13-е октября
Весь матч
1,73
2,08
2,65
-1.50/1.50
1,44
1,30
1.50/-1.50
3,30
—
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ТЕННИС. ATP. ATP. Санкт-Петербург. РоссияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
17-е октября
Итоги
3,40
—
—
—
17-е октября
Итоги
7,50
—
—
—
17-е октября
Итоги
8,50
—
—
—
17-е октября
Итоги
9,00
—
—
—
17-е октября
Итоги
11,00
—
—
—
17-е октября
Итоги
15,00
—
—
—
17-е октября
Итоги
15,00
—
—
—
17-е октября
Итоги
20,00
—
—
—
17-е октября
Итоги
30
—
—
—
17-е октября
Итоги
30
—
—
—