1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. ATP. Рим. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14-е сентября
Весь матч
1,60
2,30
2,44
-1.50/1.50
1,52
1,25
1.50/-1.50
3,70
—
14-е сентября
Весь матч
1,90
1,87
1,37
1.50/-1.50
2,95
3,00
-1.50/1.50
1,36
—
14-е сентября
Весь матч
1,37
3,00
2,03
-1.50/1.50
1,74
1,15
1.50/-1.50
5,00
—
14-е сентября
Весь матч
1,59
2,33
2,44
-1.50/1.50
1,51
1,24
1.50/-1.50
3,80
—
14-е сентября
Весь матч
1,88
1,89
1,36
1.50/-1.50
3,00
3,00
-1.50/1.50
1,35
—
14-е сентября
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,30
—
14-е сентября
Весь матч
1,55
2,41
2,34
-1.50/1.50
1,56
1,23
1.50/-1.50
3,90
—
14-е сентября
Весь матч
1,54
2,44
2,38
-1.50/1.50
1,54
1,21
1.50/-1.50
4,10
—
14-е сентября
Весь матч
1,32
3,30
1,91
-1.50/1.50
1,83
1,13
1.50/-1.50
5,40
—
14-е сентября
Весь матч
1,47
2,65
2,21
-1.50/1.50
1,62
1,19
1.50/-1.50
4,40
—
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