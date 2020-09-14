Избранное
LIVE9
Видео
5
Скоро
Популярное275Российская Премьер-Лига39АПЛ40Бундеслига23Примера28Серия A22Лига 121КХЛ29NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)6ATP. Рим. Италия33WTA. Рим. Италия32NBA. Плей-офф. Орландо2
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис33
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ТЕННИС. ATP. ATP. Рим. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
2042
14-е сентября
Давидович Фокина А.Муте К.
Весь матч
1,60
2,30
2,44
-1.50/1.50
1,52
1,25
1.50/-1.50
3,70
11:00
2078
14-е сентября
Мартин Анд.Мартинес Портеро П.
Весь матч
1,90
1,87
1,37
1.50/-1.50
2,95
3,00
-1.50/1.50
1,36
11:00
2242
14-е сентября
Музетти Л.Цеппьери Дж.
Весь матч
1,37
3,00
2,03
-1.50/1.50
1,74
1,15
1.50/-1.50
5,00
12:00
2037
14-е сентября
Крайинович Ф.Оже Ф.
Весь матч
1,59
2,33
2,44
-1.50/1.50
1,51
1,24
1.50/-1.50
3,80
12:00
2634
14-е сентября
Хачанов К.Рууд К.
Весь матч
1,88
1,89
1,36
1.50/-1.50
3,00
3,00
-1.50/1.50
1,35
13:00
1977
14-е сентября
Баньис Ф.Имер М.
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,30
13:00
2124
14-е сентября
Джумхур Д.Кориа Ф.
Весь матч
1,55
2,41
2,34
-1.50/1.50
1,56
1,23
1.50/-1.50
3,90
13:00
1577
14-е сентября
Сандгрен Т.Соуса Ж.(Порт.)
Весь матч
1,54
2,44
2,38
-1.50/1.50
1,54
1,21
1.50/-1.50
4,10
13:15
2438
14-е сентября
Чилич М.Бублик А.
Весь матч
1,32
3,30
1,91
-1.50/1.50
1,83
1,13
1.50/-1.50
5,40
13:20
1923
14-е сентября
Димитров Г.Магер Дж.
Весь матч
1,47
2,65
2,21
-1.50/1.50
1,62
1,19
1.50/-1.50
4,40
Показать ещё
из 23событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию5
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru