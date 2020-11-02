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ТЕННИС. ATP. ATP. Париж. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
1550
2-е ноября
Гуркач Х.Албот Р.
Весь матч
1,31
3,35
1,89
-1.50/1.50
1,85
1,12
1.50/-1.50
5,60
13:00
1300
2-е ноября
Крайинович Ф.Лопес Ф.
Весь матч
1,27
3,65
1,61
-1.50/1.50
2,23
1,10
1.50/-1.50
6,00
13:00
1766
2-е ноября
Фучович М.Чорич Б.
Весь матч
2,80
1,42
1,68
1.50/-1.50
2,11
4,80
-1.50/1.50
1,16
14:20
1648
2-е ноября
Карузо С.Муте К.
Весь матч
1,92
1,86
1,37
1.50/-1.50
2,95
3,05
-1.50/1.50
1,34
14:20
1497
2-е ноября
Рамос Винолас А.Хирон М.
Весь матч
3,25
1,33
1,81
1.50/-1.50
1,94
5,60
-1.50/1.50
1,12
14:20
2081
2-е ноября
Томпсон Дж.Дельбонис Ф.
Весь матч
1,40
2,90
2,09
-1.50/1.50
1,69
1,16
1.50/-1.50
4,80
15:40
1371
2-е ноября
Басилашвили Н.Штруфф Я. Л.
Весь матч
5,40
1,14
2,44
1.50/-1.50
1,51
8,80
-1.50/1.50
1,04
15:40
1425
2-е ноября
Умбер У.Рууд К.
Весь матч
1,35
3,10
1,99
-1.50/1.50
1,77
1,14
1.50/-1.50
5,20
15:40
1320
2-е ноября
Чеккинато М.Гомбош Н.
Весь матч
2,50
1,51
1,57
1.50/-1.50
2,31
4,20
-1.50/1.50
1,20
17:00
1394
2-е ноября
Де Минаур А.Травалья С.
Весь матч
1,20
4,40
1,65
-1.50/1.50
2,16
1,07
1.50/-1.50
7,20
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ТЕННИС. ATP. ATP. Париж. ФранцияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
13:00
3603
7-е ноября
Надаль Р. Париж 2020
Итоги
2,80
13:00
3617
7-е ноября
Медведев Дан. Париж 2020
Итоги
8,00
13:00
3649
7-е ноября
Рублёв А. Париж 2020
Итоги
8,00
13:00
3650
7-е ноября
Циципас С. Париж 2020
Итоги
8,00
13:00
3651
7-е ноября
Зверев А. Париж 2020
Итоги
10,00
13:00
3654
7-е ноября
Раонич М. Париж 2020
Итоги
15,00
13:00
3662
7-е ноября
Берреттини М. Париж 2020
Итоги
17,00
13:00
3663
7-е ноября
Шварцман Д. Париж 2020
Итоги
25
13:00
3664
7-е ноября
Оже Ф. Париж 2020
Итоги
30
13:00
3666
7-е ноября
Вавринка С. Париж 2020
Итоги
30
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