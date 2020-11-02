1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. ATP. Париж. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-е ноября
Весь матч
1,31
3,35
1,89
-1.50/1.50
1,85
1,12
1.50/-1.50
5,60
—
2-е ноября
Весь матч
1,27
3,65
1,61
-1.50/1.50
2,23
1,10
1.50/-1.50
6,00
—
2-е ноября
Весь матч
2,80
1,42
1,68
1.50/-1.50
2,11
4,80
-1.50/1.50
1,16
—
2-е ноября
Весь матч
1,92
1,86
1,37
1.50/-1.50
2,95
3,05
-1.50/1.50
1,34
—
2-е ноября
Весь матч
3,25
1,33
1,81
1.50/-1.50
1,94
5,60
-1.50/1.50
1,12
—
2-е ноября
Весь матч
1,40
2,90
2,09
-1.50/1.50
1,69
1,16
1.50/-1.50
4,80
—
2-е ноября
Весь матч
5,40
1,14
2,44
1.50/-1.50
1,51
8,80
-1.50/1.50
1,04
—
2-е ноября
Весь матч
1,35
3,10
1,99
-1.50/1.50
1,77
1,14
1.50/-1.50
5,20
—
2-е ноября
Весь матч
2,50
1,51
1,57
1.50/-1.50
2,31
4,20
-1.50/1.50
1,20
—
2-е ноября
Весь матч
1,20
4,40
1,65
-1.50/1.50
2,16
1,07
1.50/-1.50
7,20
—
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ТЕННИС. ATP. ATP. Париж. ФранцияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
7-е ноября
Итоги
2,80
—
—
—
7-е ноября
Итоги
8,00
—
—
—
7-е ноября
Итоги
8,00
—
—
—
7-е ноября
Итоги
8,00
—
—
—
7-е ноября
Итоги
10,00
—
—
—
7-е ноября
Итоги
15,00
—
—
—
7-е ноября
Итоги
17,00
—
—
—
7-е ноября
Итоги
25
—
—
—
7-е ноября
Итоги
30
—
—
—
7-е ноября
Итоги
30
—
—
—
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