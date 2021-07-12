1000
Ставки на ATP. ATP. Ньюпорт. США
ТЕННИС. ATP. ATP. Ньюпорт. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июля
Весь матч
1,48
2,60
-1.5/1.5
2,30
1,58
1.5/-1.5
1,19
4,30
—
12-е июля
Весь матч
1,66
2,19
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,27
3,50
—
12-е июля
Весь матч
1,51
2,50
-1.5/1.5
2,36
1,55
1.5/-1.5
1,21
4,20
—
12-е июля
Весь матч
2,10
1,71
1.5/-1.5
1,43
2,70
-1.5/1.5
3,40
1,29
—
12-е июля
Весь матч
2,07
1,74
1.5/-1.5
1,41
2,80
-1.5/1.5
3,35
1,29
—
12-е июля
Весь матч
1,54
2,44
-1.5/1.5
2,40
1,53
1.5/-1.5
1,22
4,00
—
12-е июля
Весь матч
3,35
1,31
1.5/-1.5
1,83
1,91
-1.5/1.5
5,60
1,12
—
12-е июля
Весь матч
2,21
1,65
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,55
1,27
—
12-е июля
Весь матч
1,20
4,40
-1.5/1.5
1,64
2,17
1.5/-1.5
1,08
7,20
—
13-е июля
Весь матч
2,70
1,45
—
—
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Ньюпорт. СШАИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
18-е июля
Итоги
5,50
—
—
—
18-е июля
Итоги
6,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
10,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
10,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
11,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
15,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
15,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
17,00
—
—
—