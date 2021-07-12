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ATP
ATP. Бостад. Швеция27
ATP. Гамбург. Германия26
ATP. Ньюпорт. США28
WTA
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. ATP. Ньюпорт. США

ТЕННИС. ATP. ATP. Ньюпорт. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
18:00
3296
12-е июля
Болт А.Харрисон Р.
Весь матч
1,48
2,60
-1.5/1.5
2,30
1,58
1.5/-1.5
1,19
4,30
+80
18:00
2539
12-е июля
Бруксби Дж.Донской Е.
Весь матч
1,66
2,19
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,27
3,50
+80
18:00
3298
12-е июля
Офнер С.Бемельманс Р.
Весь матч
1,51
2,50
-1.5/1.5
2,36
1,55
1.5/-1.5
1,21
4,20
+80
19:20
2283
12-е июля
Джонсон С.Кудла Д.
Весь матч
2,10
1,71
1.5/-1.5
1,43
2,70
-1.5/1.5
3,40
1,29
+78
19:20
3330
12-е июля
Крюгер М.Раманатхан Р.
Весь матч
2,07
1,74
1.5/-1.5
1,41
2,80
-1.5/1.5
3,35
1,29
+80
19:20
3316
12-е июля
Шнур Б.Бланч У.
Весь матч
1,54
2,44
-1.5/1.5
2,40
1,53
1.5/-1.5
1,22
4,00
+80
20:40
2683
12-е июля
Марченко И.Андерсон К.
Весь матч
3,35
1,31
1.5/-1.5
1,83
1,91
-1.5/1.5
5,60
1,12
+80
20:40
2169
12-е июля
Сугита ЮитиРодионов Ю.
Весь матч
2,21
1,65
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,55
1,27
+80
22:00
3359
12-е июля
Томпсон Дж.Штебе С.М.
Весь матч
1,20
4,40
-1.5/1.5
1,64
2,17
1.5/-1.5
1,08
7,20
+80
18:00
2449
13-е июля
Карлович И.Сапата Мираллес Б.
Весь матч
2,70
1,45
+38
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из 10событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Ньюпорт. СШАИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
18:00
3871
18-е июля
Куэрри С. Ньюпорт 2021
Итоги
5,50
+1
18:00
3872
18-е июля
Бублик А. Ньюпорт 2021
Итоги
6,00
+1
18:00
3874
18-е июля
Томпсон Дж. Ньюпорт 2021
Итоги
10,00
+1
18:00
3876
18-е июля
Поспишил В. Ньюпорт 2021
Итоги
10,00
+1
18:00
3877
18-е июля
Андерсон К. Ньюпорт 2021
Итоги
11,00
+1
18:00
3878
18-е июля
Кудла Д. Ньюпорт 2021
Итоги
15,00
+1
18:00
3880
18-е июля
Джонсон С. Ньюпорт 2021
Итоги
15,00
+1
18:00
3881
18-е июля
Сок Дж. Ньюпорт 2021
Итоги
17,00
+1
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